Công an phường Âu Lâu: "Dân vận khéo" tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 109 ha, ảnh hưởng đến 165 hộ dân thuộc tổ dân phố số 3 và số 5, phường Âu Lâu.

Đây là khu vực được tập trung thực hiện trước nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ khởi công, thi công hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Công tác giải phóng mặt bằng có khối lượng lớn, tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Trong quá trình triển khai, bên cạnh phần lớn hộ dân đồng tình, ủng hộ chủ trương, vẫn còn những băn khoăn, kiến nghị liên quan đến giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và chính sách tái định cư.

Đặc biệt, có 18 hộ còn nhiều khó khăn, vướng mắc, phải tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động nhiều lần. Đây vừa là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, vừa tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình an ninh, trật tự nếu không được giải quyết kịp thời, phù hợp.

Bám địa bàn, bám dân, lắng nghe từ cơ sở, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an phường Âu Lâu đã phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở, trực tiếp bám địa bàn, chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong Nhân dân. Công an phường chủ động phối hợp với Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Lào Cai), cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ công tác, tổ dân phố, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư để tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách; đồng thời tham gia bảo đảm ổn định tình hình trong quá trình kiểm đếm, công khai phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công.

Công an phường Âu Lâu trực tiếp vận động từng hộ gia đình trong diện giải tỏa giải phóng mặt bằng.

Đối với các hộ còn có ý kiến, kiến nghị hoặc chưa thống nhất với phương án, cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe. Quá trình tuyên truyền không được thực hiện theo một khuôn mẫu chung mà căn cứ vào hoàn cảnh, nội dung kiến nghị và những vấn đề cụ thể của từng hộ. Những nội dung đã có quy định rõ được kiên trì giải thích để người dân hiểu đúng; những phản ánh cần kiểm tra lại được tiếp nhận, tổng hợp qua nhiều kênh thông tin để phối hợp xác minh, làm rõ.

Thượng tá Đỗ Mạnh Thắng - Trưởng Công an phường Âu Lâu cho biết: Công an phường xác định, “Dân vận khéo” không chỉ là vận động để người dân đồng thuận, mà trước hết phải biết lắng nghe để hiểu dân, từ đó cùng tìm cách tháo gỡ những vấn đề chính đáng của người dân. Bởi vậy, lực lượng công an không đứng ngoài những băn khoăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, mà chủ động làm cầu nối giữa Nhân dân với Hội đồng hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chủ đầu tư.

Bám sát phương châm đó, từ những ý kiến tiếp nhận được, Công an phường tổng hợp, phân loại từng vấn đề; phối hợp kiểm tra, xác minh và tham mưu Hội đồng hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cùng chủ đầu tư xem xét lại những nội dung còn vướng mắc. Qua đó, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được chuyển tải đến đúng cơ quan có trách nhiệm, đồng thời chủ trương, chính sách và căn cứ của từng phương án cũng được giải thích đầy đủ để người dân hiểu và thực hiện.

Kết quả, qua trực tiếp gặp gỡ người dân và tiếp nhận phản ánh từ nhiều kênh, Công an phường đã tổng hợp, tham mưu phúc tra phương án hỗ trợ, bồi thường đối với 3 hộ dân. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát lại các thông tin có liên quan, phương án của cả 3 hộ đã được điều chỉnh phù hợp.

Đối với những kiến nghị liên quan đến tài sản trên đất, Công an phường tham gia tổng hợp các phương án, thông tin và căn cứ liên quan để phối hợp xác minh lại thời điểm hình thành tài sản, phục vụ việc xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ. Đối với chính sách tái định cư, Công an phường tiếp nhận và tham mưu xem xét lại 1 trường hợp có kiến nghị. Sau khi kiểm tra, đối chiếu các điều kiện theo quy định, trường hợp này được xác định không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trên cơ sở kết quả rà soát, các quy định và căn cứ liên quan được giải thích rõ để người dân hiểu và đồng thuận.

Công an phường cùng Hội đồng hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối thoại cùng nhân dân để tuyên truyền, vận động đền bù.

Những trường hợp trên cho thấy “khéo” trong công tác dân vận không có nghĩa là đáp ứng tất cả đề nghị của người dân. Điều quan trọng là mọi ý kiến đều được tôn trọng và lắng nghe; những vấn đề có cơ sở được kiểm tra, tham mưu xem xét để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng; những nội dung không đủ điều kiện giải quyết được giải thích rõ ràng, có căn cứ, thấu tình, đạt lý. Chính sự công khai, khách quan và trách nhiệm ấy giúp người dân hiểu rằng tiếng nói của mình được ghi nhận và quyền lợi của mình được xem xét một cách nghiêm túc.

Trong quá trình đó, Công an phường Âu Lâu vừa kiên trì tuyên truyền, vận động, vừa chủ động phối hợp phòng ngừa, xử lý các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Phương pháp vận động mềm dẻo, thận trọng, gần dân nhưng đồng thời bảo đảm nguyên tắc, kỷ cương pháp luật đã góp phần hạn chế khiếu kiện, không để những vướng mắc riêng lẻ phát triển thành vụ việc phức tạp.

Một trong những kinh nghiệm nổi bật được Công an phường Âu Lâu rút ra từ thực tiễn là muốn tạo được đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phải giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thượng tá Đỗ Mạnh Thắng - Trưởng Công an phường Âu Lâu

Đối với Nhà nước và địa phương, yêu cầu đặt ra là bảo đảm tiến độ dự án, thực hiện đúng chủ trương, chính sách và giữ vững an ninh, trật tự. Đối với doanh nghiệp, việc sớm có quỹ đất sạch là điều kiện để triển khai đầu tư, thi công hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Còn với người dân, đất đai và tài sản bị thu hồi gắn trực tiếp với đời sống, sinh kế và nơi ở, vì vậy những quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng phải được quan tâm, xem xét đầy đủ.

Công an phường Âu Lâu hỗ trợ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khởi công xây dựng nhà.

Công an phường Âu Lâu đã chủ động đứng ở vị trí cầu nối trong mối quan hệ đó. Những kiến nghị chính đáng, đơn vị tổng hợp, tham mưu Hội đồng hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chủ đầu tư kiểm tra, phúc tra, xem xét giải quyết. Với những nội dung đã được thực hiện đúng quy định, cán bộ, chiến sĩ kiên trì phân tích, giải thích để người dân hiểu. Những vấn đề vượt thẩm quyền được kịp thời phản ánh đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Đặc biệt, đối với 10 hộ còn nhiều khó khăn, vướng mắc, quá trình vận động được thực hiện nhiều lần với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Cán bộ Công an phường trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, phân tích từng nội dung; phối hợp các cơ quan chuyên môn làm rõ những vấn đề người dân chưa đồng thuận. Qua từng cuộc gặp, từng vấn đề được tháo gỡ, sự chia sẻ và đồng thuận từng bước được hình thành.

Kết quả, đến nay 165/165 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc đều được tuyên truyền, vận động thành công và tự nguyện chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng; không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, không phát sinh tụ tập đông người, không hình thành điểm nóng, khiếu kiện phức tạp về an ninh, trật tự.

Hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động của lực lượng công an còn được ghi nhận từ chính đơn vị đầu tư dự án. Tháng 7/2026, Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera, đơn vị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn 1), đã gửi thư cảm ơn Công an phường Âu Lâu, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của lực lượng công an trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sự ghi nhận từ phía doanh nghiệp cũng cho thấy hiệu quả của công tác dân vận đã vượt ra ngoài yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự đơn thuần mà trở thành yếu tố trực tiếp góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an phường Âu Lâu giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ thực tiễn tại phường Âu Lâu có thể thấy, khi người dân được tôn trọng, được lắng nghe, được giải thích rõ ràng và quyền lợi chính đáng được xem xét thì sự đồng thuận sẽ hình thành một cách bền vững. Với vai trò cầu nối, Công an phường Âu Lâu đã góp phần không nhỏ tháo gỡ những “nút thắt” trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.