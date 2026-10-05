Công an phường An Khê truy xét làm rõ 5 trường hợp tụ tập, mang hung khí, chạy xe tốc độ cao trong đêm

Ngày 5-10, Công an phường An Khê cho biết, để ngăn chặn kịp thời các hành vi nói trên, đơn vị đã triển khai lực lượng, truy xét, làm rõ 5 trường hợp và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Nhóm thanh thiếu niên được đưa về trụ sở Công an phường An Khê để lấy lời khai.

Hình ảnh các đối tượng mang hung khí, tụ tập trong đêm khuya.

Qua sự việc này, Công an phường An Khê đề nghị phụ huynh quản lý chặt con em và phương tiện, cất chìa khóa, khóa xe, không để con em tự ý ra ngoài ban đêm. Bên cạnh đó, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường vào ban đêm và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm; nếu đủ dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

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