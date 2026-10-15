Công an Phường An Khê kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT và khen thưởng thành tích phòng, chống ma túy

Tại buổi lễ, UBND phường công bố quyết định thành lập 43 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 172 thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn dân cư.

Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu trao quyết định thành lập 43 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Qua đợt cao điểm, các lực lượng đã thực hiện 1.132 lượt xét nghiệm, phát hiện 60 trường hợp dương tính với ma túy; phát hiện mới 51 trường hợp, đạt 102% chỉ tiêu; đưa 12 trường hợp đi cai nghiện, đạt 200% chỉ tiêu; phát hiện 07 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngô Ngọc Hậu yêu cầu tiếp tục kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai công tác phòng, chống ma túy thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng phường An Khê không ma túy.

Lãnh đạo phường An Khê trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

PHƯƠNG KIẾM