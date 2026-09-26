Công an phường An Khê kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú chấp hành quy định pháp luật

Trọng tâm kiểm tra các nội dung về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở chấp hành các quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa việc lợi dụng cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phường kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT, PCCC và an toàn cho khách lưu trú.

Công an phường An Khê kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Với phương châm “Chủ động nắm tình hình – quản lý chặt địa bàn – phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở”, Công an phường An Khê tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ công trong bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện trên địa bàn.

PHƯƠNG KIẾM