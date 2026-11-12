Công an phường An Khê hỗ trợ du khách nước ngoài nhận lại tài sản đánh rơi

Du khách nước ngoài nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: Công an phường An Khê

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Hồ Văn Hải (sinh năm 1972, trú tại phường An Khê) đến trụ sở Công an phường giao nộp một chiếc túi xách màu đen nhặt được tại khu vực cuối đường Đinh Liệt.

Bên trong túi có hộ chiếu mang tên Zelkov Artem (sinh ngày 12/9/1988, quốc tịch Nga) cùng 9,7 triệu đồng tiền mặt và hơn 20 USD.

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an phường An Khê khẩn trương kiểm tra thông tin, chủ động liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng để phối hợp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu.

Với tinh thần trách nhiệm, đến 18 giờ cùng ngày, Công an phường xác minh và liên hệ thành công với chủ nhân chiếc túi. Công an phường An Khê đã mời du khách nước ngoài đến trụ sở để nhận lại đầy đủ tài sản thất lạc.