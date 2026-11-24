Trước đó, trong quá trình tuần tra, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường An Khê phát hiện một nam thanh niên đi lang thang tại khu vực đường Nhơn Hòa 21 nên tiến hành kiểm tra, thăm hỏi và xác minh thông tin.

Gia đình đón anh Phạm Hữu Tiến tại Công an phường An Khê.

Qua làm việc, xác định người này là Phạm Hữu Tiến (1995), hộ khẩu thường trú tại Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Anh Tiến khai nhận đã đi lang thang từ năm 2019 đến nay, không liên lạc với gia đình, cuộc sống nay đây mai đó. Đáng chú ý, thời gian gần đây, anh sinh sống trong một ống cống tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21.

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt của anh Tiến, CBCS Công an phường An Khê nhanh chóng đưa anh về trụ sở, khẩn trương xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin và liên hệ với gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đến đón anh Tiến trở về. Cuộc hội ngộ sau gần 7 năm xa cách không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng gia đình mà còn là niềm vui, sự xúc động của những CBCS trực tiếp tham gia xác minh, kết nối và giúp đỡ.

Anh Tiến có thời gian phải "tạm trú" tại một ống cống trong khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21.

Câu chuyện đoàn tụ đầy xúc động dưới đây là một minh chứng cho ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an.

PHƯƠNG KIẾM