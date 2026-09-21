Công an phường An Khê được khen thưởng về thành tích nổi bật

Lãnh đạo phường An Khê trao khen thưởng cán bộ chiến sĩ Công an phường An Khê.

Trong đợt, Công an phường Anh Khê đã huy động tối đa lực lượng, chủ động rà soát, phân loại địa bàn, đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 18-9, đã test 1.102 lượt người, phát hiện 57 trường hợp dương tính, trong đó 47 trường hợp mới (đạt 96%); phát hiện 6 vụ có dấu hiệu tội phạm về ma túy, đã khởi tố 4 vụ/4 bị can, tiếp tục củng cố hồ sơ 1 vụ/2 đối tượng; đồng thời lập hồ sơ đưa 11 trường hợp đi cai nghiện. Đặc biệt, từ 14 đến 18-9, trên cơ sở quá trình rà soát, quản lý và sàng lọc đối tượng được chuẩn bị từ trước, Công an phường tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, qua đó phát hiện 25 trường hợp dương tính và lập hồ sơ đề nghị đưa 4 trường hợp đi cai nghiện.

Ghi nhận thành tích nói trên, lãnh đạo phường An Khê đã khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Trưởng Công an phường cũng khen thưởng 7 cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc, tạo khí thế tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng An Khê bình yên, không ma túy, an toàn, văn minh.