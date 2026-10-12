Công an phường An Hải tổng rà soát, phòng chống ma túy từ cơ sở

Công an phường An Hải rà soát địa bàn, nhất là với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và đang quản lý theo quy định. Ảnh: THIÊN PHÚ

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tại nhiều khu vực trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 79 trường hợp thuộc diện quản lý và có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an phát hiện H.Đ.S.Đ. (sinh năm 2000, trú phường Cẩm Lệ) có kết quả dương tính với cần sa.

Đợt ra quân được thực hiện theo Kế hoạch số 763/KH-CAP-PCTP ngày 9/10/2026 của Công an phường An Hải, nhằm tiếp tục chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm và không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Thông qua tổng rà soát, Công an phường tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhận diện các nguy cơ liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm; không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Sự phối hợp của người dân sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy.