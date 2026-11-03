Công an phường An Hải được khen thưởng đột xuất trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Hải trao Giấy khen cho tập thể Công an phường.

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 30-10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường An Hải phát hiện một ô-tô có biểu hiện nghi vấn đang dừng trên đường Hà Thị Thân nên tiến hành kiểm tra. Trên xe có Lê Đức Quang (2001) và Dương Thị Bé Thùy (1999). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 57 đầu pod chứa dung dịch nghi là chất ma túy Etomidate, một túi chứa chất bột màu trắng nghi là Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan (trong đó có 90 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và 1 ô-tô).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đang chờ giao số ma túy trên cho người mua thì bị lực lượng Công an phát hiện. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Thùy, Công an phường thu giữ thêm 21 đầu pod nghi chứa chất ma túy Etomidate, nâng tổng số tang vật loại này lên 78 đầu pod.