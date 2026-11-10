Công an phường An Cựu thực hiện 'Ba nhất' qua mô hình 'Không gian chờ thân thiện'

Ngày 10/11, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, với phương châm hành động “Tất cả vì nhân dân phục vụ”, Công an phường An Cựu vừa ra mắt mô hình “Không gian chờ thân thiện” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Công an phường.

Công an phường An Cựu ra mắt mô hình "Không gian chờ thân thiện".

Theo đó, Công an phường sẽ phát thẻ điện tử cho người dân đến làm thủ tục theo số thứ tự và khi thẻ rung lên, người dân sẽ dễ dàng nhận biết khi đến thứ tự của mình để đến giải quyết thủ tục.

Trong khi chờ đợi đến lượt làm thủ tục, người dân được bố trí một khu vực chờ riêng biệt, thân thiện, có không gian nghỉ ngơi, thư giãn, được phục vụ nước uống, cà phê, bánh, kẹo miễn phí và được cán bộ hướng dẫn, tư vấn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Công an phường còn bố trí một khu vực tra cứu thông tin với bàn làm việc và máy vi tính được kết nối Internet, hỗ trợ người dân chủ động tìm hiểu, tra cứu các quy định, quy trình, thành phần hồ sơ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng, thuận tiện hơn. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tra cứu thông tin, dễ dàng quan sát, nhất là đối với người dân chưa thành thạo các thao tác nộp hồ sơ trên điện thoại, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Mô hình thể hiện sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Cựu đối với nhân dân.

Mô hình không chỉ đơn thuần là bố trí một nơi nghỉ chân cho người dân, mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy phục vụ: thay đổi phương thức làm việc từng bước chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, phù hợp với xu hướng phát triển khoa học – công nghệ của đất nước, đồng thời ưu tiên sự trải nghiệm, thuận tiện và đảm bảo sự hài lòng của người dân ngay từ những điều nhỏ nhất.

“Mô hình “Không gian chờ thân thiện” tuy xuất phát từ những việc làm giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Cựu đối với nhân dân”, Thượng tá Vũ Thanh Tùng chia sẻ.

Mô hình “Không gian chờ thân thiện” không chỉ được triển khai tại trụ sở Công an phường An Cựu mà còn được UBND phường triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Mô hình được xây dựng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, với mong muốn tạo không gian chờ đợi thoải mái, gần gũi, thuận tiện để người dân nghỉ ngơi trong thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Mô hình “Không gian chờ thân thiện” tuy xuất phát từ những việc làm giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động.

Ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Cựu cho biết, việc đưa mô hình vào hoạt động không chỉ tạo thêm tiện ích cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà còn góp phần lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm, xây dựng môi trường hành chính cởi mở, thân thiện và hiệu quả.

Qua đó, mỗi cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử chuẩn mực, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ, phường An Cựu kỳ vọng mô hình cà phê “Không gian chờ thân thiện” sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính tại địa phương, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.