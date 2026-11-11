Công an phường An Cựu ra mắt mô hình 'Không gian chờ thân thiện'

Khu vực tiếp đón, phục vụ người dân tại trụ sở Công an phường An Cựu.

Điểm nổi bật của mô hình là việc tổ chức quy trình tiếp đón, phục vụ người dân theo hướng khoa học, thân thiện và thuận tiện. Khi đến thực hiện thủ tục hành chính, người dân được cấp thẻ điện tử theo số thứ tự, bố trí khu vực chờ riêng biệt, có nước uống, cà phê, bánh kẹo miễn phí. Hệ thống thiết bị báo rung giúp người dân chủ động nhận biết khi đến lượt, hạn chế tình trạng tập trung đông người tại quầy tiếp nhận. Trong thời gian chờ đợi, cán bộ Công an trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính.Cùng với đó, Công an phường bố trí khu vực tra cứu thông tin với máy tính kết nối Internet, tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu các quy định, quy trình, thành phần hồ sơ và thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình được triển khai nhằm cải thiện điều kiện tiếp đón, tạo sự thuận tiện, thoải mái cho người dân khi đến liên hệ công tác, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an phường.

P.V