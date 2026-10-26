Công an Phú Thọ xác minh kẻ côn đồ chặn xe, đấm đá tài xế gục xuống đường

Video: Kẻ côn đồ chặn xe, đấm đá tài xế gục xuống đường.

Ngày 26/10, Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra vụ người đàn ông chặn xe, đấm đá tài xế gục xuống đường.

Ngay khi nhận được tin báo, công an phường vào cuộc xác minh. Nguyên nhân ban đầu do ô tô trắng va chạm giao thông với xe đen, sau đó tài xế xe đen vượt lên chặn đầu hành hung tài xế ô tô trắng.

Nạn nhân bị thương, đang được thăm khám về mắt tại bệnh viện.

Tài xế thể hiện sự côn đồ, liên tục đấm đá tài xế xe màu trắng gục xuống đường.

Trước đó, cùng ngày mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh tài xế ô tô màu đen dừng lại giữa đường. Tài xế xe này mở cửa, xuống xe rồi tiến về phía tài xế ô tô màu trắng và chửi bới.

Tiếp đó, tài xế xe đen liên tục đánh, đá vào mặt tài xế ô tô màu trắng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, người đàn ông này tiếp tục dùng chân đá vào vùng mặt đối phương. Nạn nhân nhiều lần tìm cách đứng dậy nhưng vẫn bị người này tấn công.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận phẫn nộ. Không ít người bày tỏ bức xúc trước hành vi đánh người sau va chạm giao thông, đồng thời cho rằng các bên cần bình tĩnh, tránh để mâu thuẫn trên đường dẫn đến những hành vi nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.