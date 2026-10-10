Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia. Một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Vụ việc điển hình xảy ra ngày 10/3/2025, 15 công dân người Nhật Bản sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng Công ty Deep Impact, Venture Investors và Luna Development do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Nam. (Ảnh do Công an cung cấp)

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1-2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ) về tội "Rửa tiền".

Cơ quan Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh do Công an cung cấp)

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô-tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỉ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật. Vụ án đang được điều tra mở rộng.