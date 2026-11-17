Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, Công an xã Thanh Sơn tiếp nhận trình báo của ông Perez Tirados Ismael (sinh năm 1974, quốc tịch Tây Ban Nha) về việc đánh rơi ba lô trong quá trình di chuyển trên địa bàn xã.

Bên trong ba lô có tiền mặt và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Sơn đã khẩn trương xác minh, phối hợp với người dân trên địa bàn tổ chức tìm kiếm.

Chỉ sau chưa đầy 1 giờ, chiếc ba lô đã được tìm thấy và trao trả cho du khách.

Tại cơ quan Công an, ông Perez Tirados Ismael đã nhận lại toàn bộ tài sản và giấy tờ cá nhân còn nguyên vẹn.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an cùng người dân địa phương, ông đã viết thư cảm ơn Công an xã Thanh Sơn và bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.