Công an Phú Thọ điều tra vụ tài xế ôtô bị đánh gục giữa đường

Mới đây, Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc một lái xe bị hành hung sau va chạm giao thông, đồng thời đang điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế ôtô màu đen xuống xe, chửi bới rồi liên tục đánh vào mặt tài xế ô tô màu trắng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, người này tiếp tục đá vào vùng mặt. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.