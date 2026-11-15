Công an Phú Thọ bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Nguyễn Thanh Hương móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam.

Hương được xác định giữ vai trò đứng đầu, trực tiếp tổ chức xây dựng mạng lưới, lôi kéo người tham gia và phát triển các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Bị can Nguyễn Thanh Hương (đứng giữa, áo màu cam nhạt). Ảnh: Phương Anh

Đến tháng 4/2025, thông qua Đặng Bích Th. (SN 1974, trú tại Hưng Yên), Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động bà Trần Thị Thanh N. (SN 1977, cùng địa phương) tham gia đầu tư.

Ngày 13/5/2025, khi đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bà N. chuyển cho Th. 1,28 tỷ đồng để mua thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu. Sau đó, bà N. được hướng dẫn lập tài khoản mang tên “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của Th., tham gia vào hệ thống nhiều tầng.

Theo mô hình này, người tham gia phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống. Tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương.

Tuy nhiên, đến ngày 3/10/2025, bà N. không thể rút tiền khỏi hệ thống. Khi liên hệ với Th. và Hương, bà được thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, cả hai chặn các kênh liên lạc, khiến bà N. không thể tiếp tục liên hệ.

Qua tìm hiểu, bà N. phát hiện Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên trình báo cơ quan chức năng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương còn gây thiệt hại cho hai cá nhân khác là Phạm Thị H. (SN 1993, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1994, trú tại Tuyên Quang).

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, trong khi thiệt hại gây ra cho các cá nhân từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13/5/2025 đến 3/10/2025 tại phường Việt Trì.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương về tội danh trên, theo khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.