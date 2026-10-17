Công an Phú Thọ bắt đối tượng đâm người trọng thương sau 48h gây án

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Cường (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Vạn Xuân) để điều tra về tội giết người.

Đối tượng Đỗ Văn Cường khai nhận toàn bộ nội dung sự việc tại Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 11/10, do mâu thuẫn cá nhân, Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thái Học (SN 1988, trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên).

Vụ tấn công khiến anh Học bị ba vết thương sâu ở vùng bụng, đùi phải và hố chậu trái, mất nhiều máu, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi gây án, Cường mang theo hung khí bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã rà soát, phân tích thông tin, xác định hướng di chuyển và nơi lẩn trốn của Cường. Sau gần 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận hành vi dùng dao đâm anh Học. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.