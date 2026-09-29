Công an phối hợp truy xét nhanh bắt 2 đối tượng cướp giật điện thoại chỉ sau 4 giờ nhận tin báo

Khoảng 13 giờ 30 ngày 27/9, Công an phường An Hội Đông tiếp nhận trình báo của em P.L.N.L. (SN 2012) về việc bị hai thanh niên cướp giật điện thoại tại khu vực trước nhà số 535/12 đường Thống Nhất.

Theo trình báo, khoảng 11 giờ 38 cùng ngày, L. điều khiển xe đạp điện chở một người bạn, để điện thoại Samsung Galaxy A7 tại hộc gần cổ xe. Khi đến trước địa chỉ trên, bất ngờ hai thanh niên đi chung một xe máy áp sát. Người ngồi sau nhanh chóng đưa tay giật chiếc điện thoại rồi cùng đồng bọn tăng ga tẩu thoát.

Hai đối tượng Lê Quốc Linh và Nguyễn Ngọc Quang tại nơi thực hiện hành vi cướp giật tài sản

Do hoảng loạn sau vụ việc, đến khoảng 13 giờ 30, em L. mới đến Công an phường An Hội Đông trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường An Hội Đông chỉ đạo thành lập hai tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng thuộc Phòng CSHS khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét. Công an tập trung lấy lời khai bị hại, người chứng kiến, người biết việc; đồng thời thu thập, rà soát các dữ liệu liên quan, xác định đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, phương tiện và hướng di chuyển sau khi gây án.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Đến khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, Công an phường An Hội Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM và Công an xã Đông Thạnh tổ chức kiểm tra, đưa hai đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc khi phát hiện cả hai tại khu vực trước số 42 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh.

Hai đối tượng được xác định là Lê Quốc Linh (SN 1997, quê An Giang) và Nguyễn Ngọc Quang (SN 1994, ngụ phường An Hội Đông).

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Linh và Quang khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại của em L. vào khoảng 11 giờ 38 ngày 27/9.

Hiện Công an phường An Hội Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu hồi vật chứng để xử lý vụ cướp giật tài sản theo quy định.