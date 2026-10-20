Công an Ninh Bình xử phạt người đăng thông tin sai sự thật trên Facebook

Theo thông tin từ Công an phường Hoa Lư, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L (sinh năm 1976, trú tại phường Hoa Lư) về việc một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà.

Quá trình xác minh, Công an phường Hoa Lư xác định người đăng tải thông tin là chị L.T.T.H (sinh năm 1993, trú tại phường Hoa Lư). Làm việc với cơ quan Công an, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H. số tiền 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Qua vụ việc, Công an phường Hoa Lư khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Người dân không đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Việc sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân mà còn xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.