Công an Ninh Bình triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác ứng phó lũ lụt

Trong những ngày qua, khu vực tỉnh Ninh Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn với cường độ cao trong thời gian kéo dài nhiều ngày đã làm nước dâng cao tại các tuyến sông trên địa bàn, gây tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, ven sông, suối và những nơi đã chịu tác động của mưa lớn trong thời gian qua.

Công an tỉnh Ninh Bình chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, ngập úng.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

CBCS Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm bị ngập.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, ngập úng; tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, khu vực ven sông, vùng trũng thấp, các tuyến giao thông thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa lớn để chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho nhân dân; sẵn sàng phối hợp tổ chức cảnh báo, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện, hỗ trợ sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

CBCS Công an Ninh Bình hỗ trợ sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Cùng với đó, lực lượng Công an cơ sở tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu; khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước tại khu dân cư, khu đô thị và các khu vực có nguy cơ ngập úng; kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn để tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với các khu vực bị ngập hoặc có nguy cơ xảy ra ngập sâu, nước chảy xiết, Công an các đơn vị, địa phương chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời phối hợp xử lý các điểm ùn tắc, chia cắt do mưa lũ, sạt lở, cây đổ hoặc các sự cố khác.

CBCS Công an tỉnh Ninh Bình giúp người dân di chuyển vật nuôi, bảo vệ tài sản...

Đặc biệt, Công an cơ sở phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát những hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để chủ động phương án di dời khi cần thiết; chú trọng bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp cần hỗ trợ. Khi xảy ra tình huống, lực lượng Công an sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Song song với công tác ứng phó trực tiếp, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn trong mưa lũ; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết, các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh; khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, cầu, ngầm tràn, nơi nước chảy xiết; chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Một số hình ảnh CBCS Công an tỉnh Ninh Bình trong giúp đỡ nhân dân phòng, chống mưa lũ, ngập úng trên địa bàn: