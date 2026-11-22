Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 20h ngày 19/11, Công an phường Duy Tiên tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ bế theo con nhỏ xuất hiện trên quốc lộ 38, đoạn qua tổ dân phố Mạc Liên Hà, phường Duy Tiên.

Theo người dân, người phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất thường, có ý định bế con lao vào các phương tiện đang tham gia giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Duy Tiên nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận và đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Trong quá trình hỗ trợ, lực lượng công an kiên trì động viên, trấn an và chăm sóc, giúp người phụ nữ dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định làm hại bản thân và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Công an phường Duy Tiên kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người phụ nữ có ý định tự tử, đưa hai mẹ con trở về với gia đình an toàn. Ảnh: CACC. ↵

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị U.T.N.A., thường trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội. Cháu bé đi cùng là T.N.L. (SN 2025), con ruột của chị A.

Sau khi xác định danh tính, Công an phường Duy Tiên đã liên hệ với gia đình người phụ nữ để thông báo sự việc.

Do gia đình chị A. sinh sống cách địa bàn phường Duy Tiên khoảng 40 km, trong khi hai mẹ con cần được chăm sóc, hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ công an đã chủ động bố trí phương tiện, trực tiếp đưa hai mẹ con trở về nhà an toàn.

Sau khi đón hai mẹ con trở về, gia đình chị A. đã viết thư cảm ơn Công an phường Duy Tiên, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ.

Việc nhanh chóng tiếp nhận tin báo, can thiệp và hỗ trợ đưa hai mẹ con về với gia đình đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.