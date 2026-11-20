Ngày 20/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 20h ngày 19/11, Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ bế theo con nhỏ khoảng 2 tuổi có biểu hiện tâm lý bất thường, có ý định tự tử bằng cách ôm con lao vào các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 38, đoạn qua tổ dân phố Mạc Liên Hà, phường Duy Tiên.

Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người phụ nữ có ý định tự tử, đưa hai mẹ con trở về với gia đình an toàn. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tiên khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường để nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn. Sau đó, lực lượng chức năng đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên để kiểm tra sức khỏe.

Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì động viên, khuyên giải và chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ, người phụ nữ dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tự tử và phối hợp làm việc với lực lượng công an.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị U.T.N.A (thường trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội). Cháu bé đi cùng là T.N.L (sinh năm 2025), con đẻ của chị A.

Sau khi xác định được thông tin, Công an phường Duy Tiên đã chủ động liên hệ với gia đình chị A.

Do gia đình ở cách địa bàn phường khoảng 40km, trong khi hai mẹ con cần được quan tâm, chăm sóc, cán bộ, chiến sĩ công an phường đã bố trí phương tiện, trực tiếp đưa hai mẹ con trở về đoàn tụ với gia đình an toàn.

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn của lực lượng công an, gia đình chị A đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Duy Tiên.

Việc làm ý nghĩa trên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn gần dân, vì nhân dân phục vụ.