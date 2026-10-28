Công an Ninh Bình hỗ trợ người dân hoàn trả gần 3 tỷ đồng chuyển khoản nhầm

Theo Công an phường Liêm Tuyền, chị N.T.V (sinh năm 1987, trú tại Tổ 6, phường Liêm Tuyền) đã hoàn trả số tiền hơn 2,9 tỷ đồng cho đơn vị chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình.

Hỗ trợ người dân trả lại gần 3 tỷ đồng chuyển khoản nhầm (Ảnh Công an Ninh Bình).

Trước đó, ngày 27/10, chị N.T.V đến Công an phường Liêm Tuyền trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền hơn 2,9 tỷ đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây là khoản tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, chị đã chủ động trình báo cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Liêm Tuyền khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với ngân hàng làm rõ nguồn gốc giao dịch.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài khoản chuyển nhầm thuộc công ty đấu giá có chi nhánh tại tỉnh Ninh Bình.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an phường Liêm Tuyền đã hướng dẫn, hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục hoàn trả. Với sự phối hợp của cơ quan công an, chị N.T.V đã chuyển khoản trả lại đầy đủ hơn 2,9 tỷ đồng cho đơn vị chuyển nhầm.

Việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền lớn của người dân góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong ứng xử với tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình.

Tiến Anh