Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, ủy ban của Quốc hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an.

Trong đó, việc gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác công an quý III và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo. Hội nghị được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trọng tâm và đề ra phương hướng công tác từ nay đến cuối năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; các báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Đồng tình với ý kiến đánh giá của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham dự hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay, thể hiện nổi bật trong quý III/2026. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động quyết liệt vì Đảng, vì dân được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể, điển hình là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết có tính lịch sử.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt; an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2026-2027, có 6 trường văn hóa Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, bảo đảm an ninh, an toàn. Các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực, hiệu quả...

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, trên cơ sở đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đã được xác định và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt rõ thêm một số vấn đề, trong đó yêu cầu tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác công an. Chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo-phòng ngừa-định hình hiệu quả". Nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát…

Khẳng định vai trò tham mưu, nòng cốt, thúc đẩy triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành, nhất là các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển - đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề hiện nay là phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể. Tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người…

Bộ Công an phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương), nhanh chóng có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định.