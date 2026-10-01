Công an nhân dân-T&T dẫn đầu Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026

Tay vợt Trần Mai Ngọc.

Giải đấu kết thúc ngày 30/9 với Công an nhân dân-T&T giành Huy chương Vàng ở 6 trong tổng số 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Đáng chú ý, đội giành cả hai chức vô địch đơn nam và đơn nữ. Trước đó, tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 (Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X), Công an nhân dân-T&T cũng giành Huy chương Vàng ở hai nội dung này. Thành tích tại Vĩnh Long tiếp tục cho thấy lực lượng tương đối đồng đều của đội, khi nhiều tay vợt cùng đóng góp vào kết quả chung.

Dấu ấn từ chức vô địch đồng đội nam

Theo huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường, một trong những kết quả đáng chú ý nhất là việc Công an nhân dân-T&T giành lại Huy chương Vàng đồng đội nam. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đội từng dừng bước trước Hải Phòng ở bán kết và vì vậy cuộc tái đấu giữa hai đội tại chung kết lần này được dự báo nhiều khó khăn.

Lê Đình Đức thi đấu xuất sắc khi thắng cả hai tay vợt mạnh là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) để góp công lớn mang lại tấm Huy chương Vàng đồng đội nam cho Công an nhân dân-T&T. (Ảnh: T&T)

Công an nhân dân-T&T khởi đầu không thuận lợi khi Đinh Anh Hoàng thua cựu vô địch quốc gia Đoàn Bá Tuấn Anh 2-3. Lê Đình Đức sau đó thắng Duy Phong 3-1, trước khi Tạ Hồng Khánh tiếp tục giành chiến thắng 3-1, giúp đội vượt lên dẫn 2-1.

Hải Phòng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2 sau trận thứ tư, khiến kết quả chung cuộc phải được quyết định ở cuộc so tài cuối cùng giữa Lê Đình Đức và Đoàn Bá Tuấn Anh.

Trước đối thủ từng đánh bại mình ở cả nội dung đơn và đồng đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc, Đình Đức giành chiến thắng, qua đó giúp Công an nhân dân-T&T thắng chung cuộc 3-2 và đoạt Huy chương Vàng. Trước đó, tại bán kết gặp Hà Nội, Đình Đức cũng thắng Nguyễn Anh Tú 3-0, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng với cùng tỷ số.

Ở các nội dung đôi, Đinh Anh Hoàng có thêm hai Huy chương Vàng. Anh cùng Lê Đình Đức vô địch đôi nam sau trận chung kết với hai đồng đội Tạ Hồng Khánh và Vũ Mạnh Huy.

Tại đôi nam nữ, Anh Hoàng kết hợp cùng Trần Mai Ngọc vượt qua Nguyễn Quang Trường và Lâm Thư Cúc của Quân đội trong trận chung kết. Đây là sự trở lại đáng chú ý của cặp vận động viên từng giành Huy chương Vàng SEA Games 32.

Mai Ngọc và Mạnh Huy nổi bật ở các nội dung cá nhân

Sau tấm Huy chương Vàng đơn nữ tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44, Trần Mai Ngọc tiếp tục tỏa sáng với 3 Huy chương Vàng tại giải lần này. (Ảnh: T&T)

Trần Mai Ngọc là vận động viên giành nhiều Huy chương Vàng nhất của Công an nhân dân-T&T tại giải với ba danh hiệu.

Bên cạnh chức vô địch đôi nam nữ, Mai Ngọc cùng Hoàng Trà My giành Huy chương Vàng đôi nữ sau khi vượt qua Trần Diệu Linh và Lâm Thư Cúc của Quân đội.

Ở nội dung đơn nữ, Mai Ngọc thắng cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga 4-1 tại bán kết. Đối thủ của cô trong trận tranh Huy chương Vàng là Chung Thị Mỹ Huyền của Tây Ninh.

Để thua ván đầu, Mai Ngọc điều chỉnh lối chơi và thắng liên tiếp bốn ván sau đó. Trong ván thứ ba, tay vợt Công an nhân dân-T&T có thời điểm bị dẫn 2-6 nhưng vẫn đảo ngược tình thế, trước khi hoàn tất chiến thắng chung cuộc 4-1.

Nội dung đơn nam ghi nhận ưu thế rõ rệt về lực lượng của Công an nhân dân-T&T khi cả bốn tay vợt góp mặt tại bán kết đều thuộc đội bóng này.

Vũ Mạnh Huy đứng đầu vòng bảng và lần lượt vượt qua các đối thủ của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quân đội trên hành trình tiến vào vòng đấu quyết định. Trong trận chung kết nội bộ, Mạnh Huy thắng đàn anh Lê Đình Đức 4-1 để lần đầu giành chức vô địch quốc gia ở nội dung đơn nam.

Đối với Đình Đức, tấm Huy chương Bạc đơn nam khép lại giải đấu mà anh có đóng góp ở nhiều nội dung. Tay vợt này giành Huy chương Vàng đồng đội nam, Huy chương Vàng đôi nam và Huy chương Bạc đơn nam. Tại tứ kết đơn, Đình Đức một lần nữa vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh, sau chiến thắng trước chính đối thủ này ở trận quyết định chung kết đồng đội.

Chức vô địch của Vũ Mạnh Huy cũng mang ý nghĩa riêng khi anh là con trai huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường, cựu vận động viên từng hai lần vô địch SEA Games. Tuy nhiên, dấu ấn chuyên môn đáng chú ý hơn là việc một tay vợt trẻ có thể vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để giành danh hiệu quốc gia đầu tiên.

Vũ Mạnh Huy tiếp nối truyền thống của gia đình khi vô địch đơn nam ở giải đấu quốc gia. (Ảnh: T&T)

Chiều sâu lực lượng tạo khác biệt

Hai trận chung kết nội bộ ở đơn nam và đôi nam phần nào phản ánh chiều sâu đội hình của Công an nhân dân-T&T tại giải năm nay.

Ở nội dung đồng đội, khi Đinh Anh Hoàng gặp khó khăn, Lê Đình Đức và Tạ Hồng Khánh đảm nhiệm vai trò giành những điểm số quan trọng. Đến các nội dung đôi, Anh Hoàng lại đóng góp hai chức vô địch. Trong khi đó, Trần Mai Ngọc giành ba Huy chương Vàng, còn Vũ Mạnh Huy lần đầu bước lên vị trí cao nhất ở nội dung đơn nam.

Bên cạnh những tay vợt trên, lực lượng của Công an nhân dân-T&T tại giải còn có Hoàng Trà My, Nguyễn Thị Phương Linh, Trương Bảo Linh cùng nhiều vận động viên trẻ. Việc phân bổ thành tích ở nhiều nội dung cho thấy kết quả của đội không phụ thuộc vào một cá nhân riêng lẻ.

Với 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, Công an nhân dân-T&T đứng đầu toàn đoàn tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026.

Quan trọng hơn những con số huy chương, giải đấu cho thấy sự cạnh tranh giữa các thế hệ vận động viên và chiều sâu lực lượng đang trở thành nền tảng để đội duy trì thành tích ở các giải trong nước.