Công an Nhân dân gương mẫu, đi đầu kiến tạo xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh

Kỷ cương tạo nền tảng, con người là thước đo

Sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh, đô thị hóa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số cũng đã xuất hiện những vấn đề xã hội mới phức tạp hơn liên quan đến kỷ cương xã hội, an ninh, con người, tội phạm, tệ nạn xã hội, phân hóa xã hội, đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, môi trường sống và những vấn đề trên không gian mạng. Những vấn đề này đòi hỏi phải nhận diện, dự báo kịp thời.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng, thực tiễn đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và quản trị xã hội, nhất là nâng cao năng lực nhận diện, dự báo và chủ động giải quyết các nguy cơ ngay từ sớm. Phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển xã hội; tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn phải đồng hành với phát triển con người và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Ảnh: Bộ Công an)

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã xác lập mô hình xã hội với 5 thành tố: kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Đây không phải những mục tiêu riêng lẻ mà là một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ hữu cơ, bổ trợ lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, kỷ cương tạo nền tảng cho an toàn; an toàn tạo môi trường cho phát triển; phát triển tạo nguồn lực nâng cao chất lượng xã hội; văn minh, hài hòa làm cho kỷ cương, an toàn và phát triển bền vững hơn. Đây là mối quan hệ biện chứng đòi hỏi quá trình tổ chức thực hiện phải đồng bộ cả 5 thành tố, không đánh đổi thành tố này để lấy thành tố khác.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, điểm cốt lõi là phải xây dựng được nền tảng xã hội tương xứng với yêu cầu phát triển, trong đó con người vừa là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu, vừa là thước đo của sự phát triển.

Chủ động phòng ngừa, quản trị nguy cơ từ cơ sở

Đối với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ trì tham mưu cho Trung ương ban hành Nghị quyết và Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động số 32, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện song song hai nhiệm vụ lớn.

Bên cạnh đó, Bộ Công an trực tiếp triển khai thực hiện các giải pháp của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời kiến tạo việc xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trọng tâm trước hết là chuyển mạnh từ “xử lý vụ việc” sang “chủ động phòng ngừa”, từ giải quyết hậu quả sang nhận diện và quản trị nguy cơ, bảo đảm an ninh, an toàn từ sớm, từ xa. Lực lượng Công an tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng địa bàn không ma túy, không tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, vai trò của Công an cơ sở phải tiếp tục được phát huy. Xây dựng lực lượng Công an cấp xã “gần dân, sát dân, trọng dân”, nắm chắc địa bàn, tình hình và đời sống nhân dân chính là điều kiện để nhận diện sớm nguy cơ, giải quyết các vấn đề ngay từ cộng đồng. Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, góp phần xây dựng từng địa bàn trở thành điểm sáng về kỷ cương, an toàn, đoàn kết, văn minh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò tiên phong của lực lượng Công an trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, Bộ Công an tiếp tục khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các tiện ích của Đề án 06. Qua đó, chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp không ngừng được nâng cao, từng bước phát huy giá trị của dữ liệu trong phân tích, dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ xã hội, góp phần xây dựng phương thức quản trị xã hội hiện đại, chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự gương mẫu, đi đầu. Đảng ủy Công an Trung ương xác định, muốn xây dựng xã hội kỷ cương thì trước hết lực lượng thực thi pháp luật phải gương mẫu về kỷ luật, kỷ cương. Muốn xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thì mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải gương mẫu chấp hành pháp luật, trở thành chuẩn mực trong văn hóa ứng xử, tận tụy phục vụ nhân dân để lan tỏa năng lượng tích cực ra toàn xã hội.

Có thể thấy, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển vì thế không phải nhiệm vụ của riêng một ngành, một cấp, mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong tiến trình đó, lực lượng Công an nhân dân với chức năng bảo đảm an ninh, trật tự có vai trò đặc biệt quan trọng.