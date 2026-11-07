Công an nhân dân đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an và kết nối trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an TP.

Thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là đổi mới tư duy từ chú trọng quản lý sang chủ động kiến tạo phát triển; phương thức xây dựng pháp luật ngày càng khoa học, chuyên nghiệp, có tầm nhìn chiến lược, lấy người dân làm trung tâm. Qua đó, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong năm 2026, với tinh thần chủ động, tiên phong và đổi mới sáng tạo, lực lượng CAND đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Song song với công tác xây dựng pháp luật, Bộ Công an chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, gắn các quy định với thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hội nghị, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt Ngày Pháp luật; xây dựng các chuyên mục trên phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao chứng nhận, biểu trưng tặng 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong CAND giai đoạn 2024-2026.

Đáng chú ý, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 được tổ chức thành công với nhiều hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, nội dung gắn với thực tiễn công tác và đời sống. Hội thi góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đưa pháp luật vào cuộc sống.

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trao chứng nhận, biểu trưng tặng 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong CAND giai đoạn 2024-2026.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, trật tự, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực. Các quy định pháp luật phải bảo đảm tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ Công an phải nắm vững, vận dụng hiệu quả các quy định pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, thực sự là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng Pháp chế CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi pháp luật, ngoại ngữ, am hiểu sâu sắc thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu tham mưu chiến lược, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.