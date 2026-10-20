Công an Nghệ An bắt 3 nghi can đập vỡ kính hàng loạt xe ô tô đỗ dưới chung cư

Ô tô bị đập vỡ kính ở phường Thành Vinh.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và truy tìm các nghi can liên quan. Đến đêm 19/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi can.

Trước vụ việc 8 cửa kính ô tô bị đập vỡ trước chung cư T&T Victoria, đường Quang Trung thì có 2 ô tô khác ở xã Diễn Châu cũng bị đập vỡ kính do nhóm này gây ra.

Như đã thông tin, lãnh đạo phường Thành Vinh xác nhận, có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa sổ bên tại một chung cư trên địa bàn.