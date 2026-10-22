Công an ngăn người đàn ông ở Phú Thọ tự đào huyệt mộ, định tự tử

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Vân Bán vừa phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn một người đàn ông có ý định tự tử sau khi tự đào huyệt mộ cho bản thân.

Chiếc hố được ông H. tự đào để làm huyệt mộ cho mình. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/10, Công an xã Vân Bán nhận được tin báo ông L.V.H. (trú tại thôn Đá Cổng, xã Vân Bán) có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào một chiếc hố với ý định làm huyệt mộ cho mình.

Ngay sau đó, Công an xã Vân Bán phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông H. có ý định đập đầu tự sát nên nhanh chóng tiếp cận, can thiệp, ngăn chặn hành vi nguy hiểm.

Sau khi tình hình ổn định, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đưa ông H. về nhà an toàn, đồng thời liên hệ Trạm Y tế xã để thăm khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cán bộ Công an xã Vân Bán động viên ông H. từ bỏ ý định tự gây thương tích. Ảnh: CACC

Công an cũng vận động gia đình quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông H. nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tình huống tương tự.

Theo thông tin ban đầu, ông H. có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người thân. Khi phát hiện người có biểu hiện bất thường hoặc nguy cơ tự gây hại, cần thông báo ngay cho chính quyền, công an hoặc cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.