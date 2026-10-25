Công an mời làm việc với người bóp cổ, xô tài xế taxi sau va chạm giao thông

Tối 25/10, liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng gây xôn xao dư luận, Công an phường An Hội Tây, TPHCM đã vào cuộc xác minh, mời người đàn ông có hành vi bóp cổ, xô tài xế taxi trên đường Quang Trung đến trụ sở làm việc.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 24/10, tại trước nhà số 953–955 Quang Trung, phường An Hội Tây xảy ra vụ việc va chạm giao thông giữa chiếc taxi biển số 50E-364.xx do anh H.N.L (sinh năm 1998) điều khiển với xe máy hiệu Honda Vision biển số 61B1-571.xx do 1 người đàn ông chưa rõ lai lịch điều khiển.

Ông T. cùng chiếc xe máy.

Camera ghi lại vụ việc.

Ảnh cắt từ clip.

Sau khi xảy ra va chạm, hai bên phát sinh cãi vã, người đàn ông trên đã dùng tay bóp cổ, xô anh L ngã vào xe ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Đến 0 giờ 15 phút ngày 25/10, anh L đến Công an phường An Hội Tây trình báo. Clip liên quan đến vụ việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an phường đã nhanh chóng xác định được danh tính của người đàn ông trên là L.A.T (sinh năm 1978, TP.HCM) nên mới về trụ sở làm việc.

Tại Công an phường ông T thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, Công an phường An Hội Tây đang tiếp tục củng cố hồ sở, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không chửi bới, đe dọa, hành hung hoặc có hành vi xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác. Các bên cần chủ động trao đổi trên tinh thần tôn trọng, phối hợp ghi nhận hiện trường, thông tin phương tiện và liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn giải quyết khi cần thiết.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, không để những va chạm nhỏ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, kiềm chế hành vi nóng giận chính là cách bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.