Công an mời 2 người làm việc liên quan tin đồn lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk

Công an xã làm việc với người đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 13/11, thông tin từ Công an xã Ea Ning cho biết, đơn vị vừa mời 2 người làm việc liên quan đến việc đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Trần Như Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Ea Ning, thông tin đang lan truyền qua nhiều nhánh, được nhiều người chia sẻ. Ông khuyến cáo người dân không tiếp tục lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

“Hiện đơn vị củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định với những trường hợp này”, Thiếu tá Quỳnh cho biết.

Chính quyền xã Ea Ning tổ chức xác minh thông tin. (Ảnh: MXH)

Tối cùng ngày, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning khẳng định, đến nay chưa ghi nhận cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền.

Theo ông Tấn, sau khi nắm tình hình, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo, triệu tập các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh để cung cấp thông tin đến người dân.

Trước đó, trên địa bàn xã xuất hiện một số lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV, khiến một bộ phận người dân hoang mang, lo lắng. UBND xã đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, xác minh, đồng thời trao đổi với Trung tâm Y tế xã và Công an xã để nắm tình hình.

Công an xã tiếp tục xác minh các thông tin liên quan. Trường hợp phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã Ea Ning đề nghị người dân bình tĩnh, chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống; không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, cần tránh đăng tải những thông tin ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, danh dự và quyền riêng tư của người khác.