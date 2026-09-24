Ngày 24/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 23/9, tại khu vực trước số nhà 165 Thái Hà, lực lượng Công an phường Đống Đa đã triển khai lực lượng, mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Mạnh Hà (tên gọi khác là Hà Cu Tý) là đối tượng đang chấp hành án phạt tù với mức án 17 năm tù về các tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Giết người".

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Công an mật phục bắt sống Hà Cu Tý – kẻ 'cõng' án giết người trốn khỏi bệnh viện tâm thần.