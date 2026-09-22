Công an lên tiếng vụ nhóm người hóa trang Tây Du Ký cưỡi ngựa giữa đường ở TP.HCM

Ngày 21/9, Công an xã Tân An Hội, TP.HCM cho biết, nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong *Tây Du Ký*, cưỡi ngựa di chuyển trên làn đường dành cho ô tô không phải để quay clip câu view mà là đoàn đưa linh cữu theo nguyện vọng của người quá cố.

Tuy nhiên, việc di chuyển như trên vẫn được xác định là vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Bốn người cải trang thành "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trên đường Phan Văn Khải được mời làm việc - Ảnh: Công an xã Tân An Hội.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 4 người hóa trang thành các nhân vật thầy trò Đường Tăng, cưỡi ngựa trắng di chuyển trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TPHCM.

Thời điểm này, phương tiện trên tuyến đường khá đông. Một số tài xế xe tải, xe đầu kéo phải giảm tốc độ và chủ động điều khiển phương tiện tránh nhóm người để bảo đảm an toàn.

Hình ảnh đoàn người hóa trang thành các nhân vật trong *Tây Du Ký* cưỡi ngựa giữa đường nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại việc cưỡi ngựa đi vào làn đường dành cho xe cơ giới khi giao thông đông đúc có thể gây mất an toàn.

Qua xác minh, Công an xã Tân An Hội cho biết đây là đoàn đưa linh cữu được tổ chức theo nguyện vọng của người quá cố khi còn sống.

Việc hóa trang thành các nhân vật trong *Tây Du Ký* và sử dụng ngựa trong đoàn đưa tang xuất phát từ mong muốn của gia đình, không phải hoạt động quay clip nhằm thu hút lượt xem như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" - Ảnh cắt từ clip

Dù vậy, cơ quan chức năng xác định việc đoàn người cùng ngựa di chuyển vào làn đường dành cho ô tô là không đúng quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Tân An Hội khuyến cáo người dân khi tổ chức tang lễ, các nghi thức tâm linh hoặc sự kiện gia đình cần lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông.

Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ phương án tổ chức và phân luồng giao thông, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn cũng như các hành vi vi phạm.