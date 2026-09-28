Công an lên tiếng về bức ảnh CSGT gặp nạn dưới mương đang lan truyền trên mạng

Ngày 28/9, Công an TP Đồng Nai khẳng định hình ảnh một vụ tai nạn giao thông liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội là sản phẩm giả mạo do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bức ảnh ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát 93A-004.62 cùng một số người mặc trang phục Cảnh sát giao thông nằm dưới mương nước, bên trên có xe tải chở gia cầm bị rơi vãi. Ngay sau khi phát hiện, Công an TP Đồng Nai đã rà soát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn và xác định không xảy ra bất kỳ vụ việc nào như trên.

Bức ảnh CSGT gặp tai nạn dưới mương lan truyền trên mạng được xác định là sản phẩm giả mạo bằng AI. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Đồng thời khẳng định hình ảnh nói trên hoàn toàn là sản phẩm cắt ghép, dựng lại bằng AI. Kết quả xác minh dữ liệu cũng cho thấy biển số 93A-004.62 thực chất được cấp cho một ô tô tải nhỏ do Công an xã Hưng Phước quản lý, hoàn toàn không phải xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông.

Việc tạo dựng và lan truyền hình ảnh giả mạo này đã gây hiểu lầm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lực lượng Công an và an ninh trật tự trên không gian mạng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hay chia sẻ.

Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 đến 30 triệu đồng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

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