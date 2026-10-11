Công an Lào Cai khởi tố thêm 5 bị can trong vụ đăng video bạo lực, cờ bạc

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2000), Phạm Duy Hưng (sinh năm 1996), Nguyễn Quốc Chiến (sinh năm 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (sinh năm 1996), trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan (sinh năm 1994), trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

5 đối tượng vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, xảy ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm Lê Thế Hưng (tức Hưng Lộc, sinh năm 1985), Trương Văn Nam (tức Nam Phập, sinh năm 1990) và Trịnh Hải Nam (tức Hải Nam Media, sinh năm 1987) tổ chức quay, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên kênh YouTube có tên 24.TV.

Hiện trường nhóm này sản xuất phim có nội dung bạo lực. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Những video này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố, bắt tạm giam Lê Thế Hưng và Trương Văn Nam; đồng thời khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Đến nay, vụ án đã có 8 bị can bị khởi tố. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.