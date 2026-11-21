Ông An Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và ông Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thực hiện bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Công an tỉnh

Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Kết quả của Công an tỉnh Lào Cai, mức điểm 95,12 cùng vị trí dẫn đầu khu vực tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây là năm thứ ba liên tiếp lực lượng Công an tỉnh giữ vững kết quả này.

Các lực lượng của Công an tỉnh Lào Cai luôn gần dân, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính

Kết quả này gắn với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc duy trì thành tích qua 3 năm liên tiếp cũng cho thấy sự bền bỉ trong công tác cải cách, hướng tới giải quyết công việc ngày càng thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Thành tích của Công an tỉnh Lào Cai còn gắn với yêu cầu phát huy vai trò trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại địa phương. Cải cách hành chính, theo đó, cần tiếp tục gắn với hiệu quả phục vụ thực tế, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục, phát huy hiệu quả dữ liệu và chuyển đổi số. Công tác đánh giá phải khách quan, phản ánh đúng thực tế, tránh chạy theo điểm số; đồng thời tăng cường kỷ luật hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu.

Từng thủ tục hành chính, hồ sơ và sự hài lòng của người dân, tổ chức luôn được Công an tỉnh Lào Cai quan tâm, giải quyết kịp thời

Từ kết quả đạt được, yêu cầu đặt ra đối với Công an tỉnh Lào Cai là tiếp tục duy trì chất lượng cải cách, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết công việc. Giá trị của thứ hạng cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong từng thủ tục, từng hồ sơ và sự hài lòng của người dân, tổ chức.