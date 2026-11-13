Công an Lào Cai chủ động phương án cứu nạn, ứng phó sự cố đường thủy trên hồ Thác Bà

Ghi nhận PV Báo Xây dựng, giữa không gian rộng lớn của hồ Thác Bà, những ca nô chuyên dụng, tàu chữa cháy, các phương tiện của lực lượng công an, quân đội và đơn vị phối hợp được huy động, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ. Trên mặt hồ, các tổ công tác thực hành những phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn, tìm kiếm người mất tích, cứu người đuối nước và triển khai chữa cháy trên tàu khách.

Tình huống giả định vào 09h30, ngày x tháng x năm 2026 xảy ra tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 thuyền chở khách tham quan trên hồ Thác Bà (thuộc xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) khu vực cách bến Hương Lý 0,5km.

Tàu chở khách tham quan biển kiểm soát YB083xx (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ xxx), trên thuyền chở 20 người (cả lái thuyền) di chuyển theo hướng từ bến Hương Lý đến thủy điện Thác Bà, khi đến khu vực cách bến Hương Lý 0,5km do tầm nhìn bị hạn chế, lái thuyền chủ quan và thiếu quan sát trong điều khiển phương tiện, đã đâm vào mạn của tàu chở khách tham quan biển kiểm soát YB083xx di chuyển theo hướng ngược lại (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà), trên tàu chở 5 người (cả lái thuyền).

Tàu chở khách biển kiểm soát YB083xx bị nghiêng, mất ổn định và có nguy cơ chìm; thời điểm xảy sự cố, trên tàu có 20 người (trong đó 14 người được thuyền biển kiểm soát YB083xx và các tàu, thuyền của người dân ven hồ cứu giúp, đưa lên bờ an toàn). Hiện còn 06 người ngã xuống hồ, mất tích. Bên cạnh đó, do va đập mạnh làm đường dẫn xăng dầu của tàu biển kiểm soát YB083xx bị thủng, xăng trào ra ngoài gặp tia lửa gây cháy khoang động cơ của tàu.

Sự cố diễn biến phức tạp, có nguy cơ cháy lan, chìm phương tiện, tràn nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy trong khu vực. Lực lượng tại chỗ ban đầu tổ chức cứu người, thông báo cơ quan chức năng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong khả năng cho phép. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức chỉ huy, phân công nhiệm vụ, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy, sơ cấp cứu, điều tiết giao thông đường thủy và xử lý các nguy cơ phát sinh.

Tổ chức cứu người là nhiệm vụ ưu tiên; đồng thời kiểm soát nguy cơ cháy, nổ, chìm phương tiện, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, giữ gìn an ninh, trật tự, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ môi trường và nhanh chóng ổn định tình hình. Sau 30 phút lực lượng đã ứng cứu được toàn bộ nạn nhân rơi xuống nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động tàu chữa cháy dập hoàn toàn sự cố cháy tàu thủy.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà cho biết, tôi rất phấn khởi khi lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH được quan tâm đầu tư, trang bị các phương tiện hiện đại, đặc biệt là ca nô chuyên dụng và hệ thống vòi rồng chữa cháy. Đây là những thiết bị thiết thực, giúp nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố va chạm tàu thuyền, cháy phương tiện thủy hoặc hỏa hoạn tại các khu dân cư ven hồ. Cuộc diễn tập, còn giúp người dân, doanh nghiệp nắm được quy trình xử lý tình huống, kịp thời cứu người, bảo vệ tài sản và môi trường khi có sự cố xảy ra.

Để xử lý tình huống giả định, Công an tỉnh Lào Cai huy động tổng cộng 125 người cùng hệ thống phương tiện, trang thiết bị của nhiều đơn vị trong và ngoài ngành Công an. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ vai trò chủ trì với 35 cán bộ, chiến sĩ, cùng tàu chữa cháy, 4 ca nô cứu nạn, xe chuyên dụng và các thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu hộ. Phòng CSGT huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các ca nô công suất lớn, phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông đường thủy và tham gia cứu nạn. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an xã Yên Bình, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình cùng các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trên hồ cũng tham gia.

Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong diễn tập là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Tham gia diễn tập, lực lượng CSGT huy động cán bộ, chiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, sử dụng các phương tiện nghiệp vụ, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để hỗ trợ xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện".

Kết thúc buổi tổng duyệt, đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn diễn biến phức tạp, trong đó vụ va chạm tàu thuyền xảy ra tại hồ Thác Bà năm 2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Trước thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tai nạn, tăng cường cảnh báo, tuyên truyền cho người dân và nâng cao năng lực ứng phó của lực lượng chức năng. Cuộc diễn tập lần này nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ làm quen với môi trường sông nước, rèn luyện kỹ năng, thuần thục các phương án cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi xảy ra sự cố, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Clip: Công an Lào Cai chủ động phương án cứu nạn, ứng phó sự cố đường thủy trên hồ Thác Bà

Hà Thắng