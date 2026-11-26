4 bị can bị lực lượng công an Lào Cai bắt giữ chỉ sau 3 ngày gây án.

Ngày 26/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến vụ đột nhập ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, đe dọa, hành hung học sinh để cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 22/11, một nhóm đối tượng từ bên ngoài đột nhập vào khu ký túc xá nam của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Nhóm này lục soát đồ đạc, đe dọa, hành hung học sinh, ép giao nộp tiền, điện thoại di động và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngay trong sáng cùng ngày, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã trình báo vụ việc tới Công an phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai).

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Văn Phú đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Văn Phú huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt những người liên quan.

Tang vật thu giữ của vụ án.

Ngay trong ngày 22/11, lực lượng công an đã bắt giữ Mai Đại V. tại phường Văn Phú và Nguyễn Bảo K. khi người này đang trên đường bỏ trốn đi Bắc Ninh.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lào Cai triển khai nhiều mũi công tác, truy tìm những người còn lại tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Nội.

Rạng sáng 25/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Đức V. và Trần Đức H. khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai).

Như vậy, sau 3 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ cả 4 người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận hành vi cướp tài sản của học sinh Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Số tài sản bị chiếm đoạt gồm 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và 450.000 đồng qua chuyển khoản ngân hàng.

Toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án đã được lực lượng chức năng thu giữ.