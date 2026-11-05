Công an Lạng Sơn triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm AND thân nhân liệt sĩ

Tổ công tác thực hiện thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại trụ sở Công an phường Kỳ Lừa

Tổ công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại trụ sở Công an phường Đông Kinh

Theo đó, đợt 2 được triển khai từ chiều 5/11 đến hết ngày 6/11/2026. Đợt này ưu tiên thu nhận mẫu của mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ với liệt sĩ và những người thân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Địa điểm thu nhận mẫu tại trụ sở Đảng ủy, UBND, công an cấp xã, phường; trường hợp đặc biệt đối với thân nhân liệt sĩ già yếu, ốm đau, bệnh nặng, mất khả năng đi lại hoặc có lý do chính đáng khác thì tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại nơi cư trú theo quy định.

Tổ công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại trụ sở Công an phường Kỳ Lừa

Được biết, mục tiêu đợt này là thu nhận 530 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua đây nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu AND phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.