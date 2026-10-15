Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, địa chỉ tại thôn Nà Nùng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn của hộ kinh doanh Hoàng Văn Tường (sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.250kg chân gà đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa là nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm tại cơ sở.

Tại cơ sở sản xuất, chế biến chân gà, địa chỉ tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn của Nông Anh Thượng (sinh năm 1982, trú tại xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn), các lực lượng phát hiện cơ sở đã vi phạm về các điều kiện sản xuất, kinh doanh như: không có Giấy đăng ký kinh doanh; không có Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm chưa được kiểm nghiệm, chủ cơ sở chưa được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Hàng hóa tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, thôn Nà Nùng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Lực lượng chức năng phát hiện và kịp thời thu giữ 2.782kg chân gà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đang được Nông Anh Thượng thuê công nhân địa phương sơ chế, chế biến nhằm mục đích thương mại.

Hiện, hai vụ việc trên hiện đang tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng hóa tại Cơ sở sản xuất, chế biến chân gà, thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm cần chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh, sử dụng nguyên liệu trong sản xuất, chế biến có nguồn gốc hợp pháp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.