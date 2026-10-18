Công an Lạng Sơn phối hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám bệnh cho nhân dân xã biên giới

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn luôn “gần dân”, hết lòng “vì nhân dân phục vụ”.

Mang phòng khám hiện đại về với bản xa

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trụ sở Công an xã Khuất Xá đã trở nên tấp nập. Đông đảo bà con nhân dân xã Khuất Xá đã có mặt từ rất sớm để được các y, bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe và tư vấn cách phòng ngừa, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp. Với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an, hoạt động khám bệnh được triển khai chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã về tận địa bàn khám bệnh cho bà con nhân dân xã biên giới Khuất Xá.

Các phòng khám bệnh “dã chiến” tạm trưng dụng bởi các phòng làm việc của Công an xã Khuất Xá được sắp xếp vô cùng khoa học, ngăn nắp. Dàn máy siêu âm, thiết bị đo điện tim, tai - mũi - họng hiện đại do đoàn công tác vận chuyển từ Hà Nội lên đã sẵn sàng vận hành hết công suất. Hơn 30 bác sĩ, dược sĩ giỏi chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Khuất Xá túc trực ở từng khâu, từ đón tiếp, phân luồng, hướng dẫn kê khai thông tin đến tận tình dìu đỡ các cụ già yếu.

Niềm nở đón cụ Nông Thị May, thôn Tam Gia, xã Khuất Xá, bác sĩ chuyên khoa tỉ mỉ lắng nghe nhịp tim, đo huyết áp rồi cẩn thận kiểm tra từng kết quả siêu âm. Bác sĩ ân cần dặn dò: "Huyết áp của cụ hơi cao, tim có dấu hiệu loạn nhịp nhẹ do tuổi tác. Cụ nhớ uống thuốc đúng giờ theo đơn cháu kê, không làm việc nặng và chú ý hạn chế ăn mặn nhé!"

Đại tá Triệu Tuấn Hải và lãnh đạo xã thăm hỏi, động viên bà con nhân dân khi đến khám bệnh.

Nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ, đôi mắt cụ May rưng rưng xúc động: "Bình thường cái lưng nó đau, cái ngực nó mệt cũng chỉ biết chịu đựng hoặc tự mua thuốc uống. Nay được các bác sĩ tuyến Trung ương về tận xã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí khiến tôi rất mừng, cảm ơn các bác sĩ và các đồng chí Công an nhiều lắm".

Cũng được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn cách phòng ngừa biến chứng cao huyết áp, ông Hoàng Thiên Sơn, 71 tuổi, ở thôn Tam Gia, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn xúc động. Do tuổi cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rất lâu rồi ông không có điều kiện đi khám bệnh. Hôm nay, được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương về tận địa bàn khám bệnh khiến ông và bà con nhân dân địa phương vô cùng phấn khởi.

Ở các khu vực khám Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt và Siêu âm, hàng dài người dân kiên nhẫn chờ đến lượt. Qua chẩn đoán, các y bác sĩ đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, thoái hóa khớp, bệnh đường hô hấp... Với những trường hợp bệnh nặng, các bác sĩ tận tình tư vấn, hướng dẫn lộ trình điều trị kịp thời.

Không chỉ được khám bệnh, người dân còn được tư vấn về tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chăm sóc bản thân và được cấp thuốc miễn phí với sự đồng hành của Nhà thuốc Pharmacity.

Mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Công an

Trực tiếp chỉ đạo và động viên đoàn công tác tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xúc động khi chứng kiến tình cảm trân quý, sự tin tưởng của đồng bào biên giới dành cho lực lượng Công an và các y bác sĩ.

Các bác sĩ cẩn thận kiểm tra huyết áp cho bà con nhân dân.

Đại tá Triệu Tuấn Hải cho biết, đối với lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, công tác an sinh xã hội, hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Hoạt động phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hôm nay là hành động cụ thể, lan tỏa tinh thần “gần dân”, vì nhân dân phục vụ.

"Qua những chương trình thiết thực này, chúng tôi mong muốn chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, góp phần hỗ trợ lực lượng Công an giữ vững ANTT tại địa bàn"- đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.

Rất đông bà con nhân dân đến khám bệnh và tư vấn sức khỏe.

"Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Khuất Xá, khởi công xây dựng cầu 19/8 tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa và 5 nhà văn hóa thôn trên địa bàn tỉnh: nhà văn hóa thôn Hải Yến (xã Công Sơn); nhà văn hóa thôn Liên Hợp (xã Khuất Xá); nhà văn hóa thôn Nam Quan (xã Đồng Đăng); nhà văn hóa thôn Nà Sla và nhà văn hóa thôn Bản Lòa (xã Cao Lộc). Các sự kiện này sẽ được Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì triển khai vào sáng mai".- Đại tá Triệu Tuấn Hải cho biết thêm.

Có mặt động viên bà con tại buổi khám chữa bệnh, chia sẻ cùng phóng viên, đồng chí Chu Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Khuất Xá bày tỏ trân trọng cảm ơn Công an tỉnh Lạng Sơn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Hoạt động thiết thực này góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm bớt một phần chi phí khám, chữa bệnh. Đối với những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, việc được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương càng có ý nghĩa thiết thực, giúp họ thuận tiện hơn trong việc kiểm tra sức khỏe và nhận được những tư vấn cần thiết từ đội ngũ chuyên môn.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, Công an tỉnh Lạng Sơn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã trao tặng 300 suất quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khuất Xá. Chiều muộn, hơn 300 người dân xã Khuất Xá tạm biệt Khuất Xá trong những cái ôm siết chặt, những nụ cười bịn rịn của đồng bào, đoàn công tác lên đường ra về mang theo niềm vui trọn vẹn.

Những việc làm thiết thực và nghĩa tình của các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bà con nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về tình quân dân thắm thiết, góp phần củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" nơi biên cương Tổ quốc.