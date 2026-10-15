Công an Lạng Sơn khởi tố vụ án về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Tang vật thu giữ là bim bim, nui chiên, tăm đậu giả. (Ảnh: ANH KHOA)

Theo đó, ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hoa, sinh năm 1963, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 23/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại tầng 2 hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa, tại đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa đang thực hiện chia, cân, đóng gói các mặt hàng thực phẩm bim bim, nui chiên, tăm đậu... vào các túi nilon, có nhãn ghi các cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất tại các tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Vũ Thị Hoa. (Ảnh: ANH KHOA)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ và truy thu với những người đã mua thực phẩm giả với Vũ Thị Hoa với hơn 1.500 gói thực phẩm giả, 3.000 nhãn mác giả cùng 140kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Qua điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng Hoa tự in tem nhãn giả, trực tiếp thuê người khác đến tầng 2 nhà riêng để thực hiện đóng gói thủ công, sản xuất thành các gói bim bim, nui chiên, tăm đậu giả… “tuồn” ra thị trường bán kiếm lợi nhuận.

Lực lượng chức năng kiểm tra các mặt hàng là thực phẩm giả. (Ảnh: ANH KHOA)

Đáng lo ngại, các mặt hàng giả nhắm tới đối tượng khách hàng là học sinh với giá thành rẻ, màu sắc, kích thích vị giác đang len lỏi vào các hàng quán, xe đẩy tự phát chung quanh các cổng trường học.

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần mua các loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Đồng thời, những người đã mua các hàng hóa là thực phẩm giả tại hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa cần liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn (đồng chí Đại úy Phạm Thế Nam - Điều tra viên theo SĐT: 0913.596.929) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.