Công an Lạng Sơn khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp xe mô-tô liên tỉnh

Các đối tượng cùng tang vật trộm cắp tại cơ quan Công an. (Ảnh: SẦM NGUYÊN)

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/10, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đình Bản, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hà Nội về việc bị mất chiếc xe mô-tô Honda Wave Alpha để tại sân nhà trọ thuộc khu Đền Quan, xã Đồng Đăng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định nhóm 4 đối tượng liên quan gồm: Giàng A Trường, sinh năm 2010, trú tại bản Huổi Mắn, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu; Hầu A Thắng, sinh năm 2008, trú tại bản Nậm Ngà; Tráng A Sùng, sinh năm 2010, trú tại bản Nậm Chua 3; Vàng A Banh, sinh năm 2010, trú tại bản Nậm Chua 1, cùng thuộc xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Hầu A Thắng. (Ảnh: SẦM NGUYÊN)

Quá trình điều tra phát hiện, tối 8/10, nhóm đối tượng bàn bạc, thống nhất đi trộm cắp xe mô-tô tại Lạng Sơn và Cao Bằng để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng phân công nhau thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó tháo biển kiểm soát, vứt bỏ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Từ rạng sáng ngày 9 đến ngày 10/10, nhóm đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe mô-tô. Trong đó, ngày 9/10, các đối tượng lần lượt lấy trộm 3 xe Honda Wave tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn và các xã Thạnh An, Đông Khê, tỉnh Cao Bằng.

Hình ảnh thực nghiệm hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: SẦM NGUYÊN)

Đến rạng sáng 10/10, các đối tượng tiếp tục lấy trộm một xe Honda Wave Alpha tại khu Đền Quan, xã Đồng Đăng, của anh Bản. Sau khi lấy được xe, các đối tượng đưa về khu vực phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh; đồng thời bàn bạc tìm cách bán xe lấy tiền chia nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén,Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Công an kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã xác định, truy xét và bắt quả tang khi các đối tượng đang mang tài sản đi cất giấu, tiêu thụ.

Hình ảnh thực nghiệm hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe mô-tô. (Ảnh: SẦM NGUYÊN)

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trên, thu giữ một số tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng đã góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Công an Lạng Sơn trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.