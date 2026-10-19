Công an Lạng Sơn khánh thành trụ sở Công an xã và khởi công chuỗi công trình an sinh

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, và cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị đồng hành. Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi lễ.

Đại tá Vũ Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn, các công trình, chuỗi hoạt động được triển khai đợt này đạt trên 50 tỷ đồng với 100% nguồn kinh phí được huy động từ xã hội hóa.

Đồng chí Trần Quân, đồng chí Trần Thị Nhàn và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Khuất Xá.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ khánh thành trụ sở Công an xã Khuất Xá và khởi công tác công trình an sinh.

Trong đó, công trình trụ sở làm việc Công an xã Khuất Xá - xã biên giới khó khăn của tỉnh Lạng Sơn được khởi công và hoàn thành từ nguồn kinh phí do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tài trợ với tổng mức đầu tư trên 33 tỷ đồng. Công trình gồm: khối nhà làm việc quy mô 3 tầng với diện tích sàn 1.479 m²; nhà ở doanh trại 2 tầng diện tích sàn 490 m²; nhà bếp ăn tập thể 146 m²; nhà kho vũ khí 59 m²; cùng nhà bảo vệ, 2 nhà gara xe, hệ thống tường rào, đường giao thông nội bộ và điện chiếu sáng đồng bộ…

Đây là công trình trụ sở làm việc Công an xã kiểu mẫu của Bộ Công an và cũng là công trình trụ sở Công an xã đầu tiên trên cả nước được xây dựng hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Việc đưa trụ sở mới khang trang, hiện đại vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi để CBCS Công an xã Khuất Xá thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Vũ Thanh Tùng và Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đón nhận nguồn kinh phí trên 33 tỷ đồng do đại diện lãnh đạo Ngân hàng Vietinbank trao tặng để đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã Khuất Xá.

Cũng trong sáng nay, bên cạnh cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị đồng hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty Cổ phần Thaiholdings đã phát lệnh khởi công xây dựng cầu 19/8 tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa và đồng loạt phát lệnh khởi công xây dựng nhà văn hóa 5 thôn của các xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng chí Trần Quân, đồng chí Trần Thị Nhàn và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, phát lệnh khởi công xây cầu 19/8 và 5 công trình nhà văn hóa thôn của các xã biên giới khó khăn.

Trong đó, phát lệnh khởi công xây cầu bê tông cốt thép kiên cố (cầu 19/8) vượt sông tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa. Cây cầu có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng do Ngân hàng Vietinbank tài trợ, được thiết kế tuổi thọ 75 năm, tải trọng xe 0,65HL93 và tải trọng bộ hành 3KN/m². Cây cầu được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để khó khăn trong đi lại, giao thương và học tập cho trẻ em và bà con nhân dân vùng lũ.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Vietinbank trao 10 tỷ đồng để khởi công xây dựng cầu 19/8 bắc qua sông tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa.

Bên cạnh đó, 5 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu cũng chính thức được khởi công xây dựng tại các xã biên giới gồm: nhà văn hóa thôn Còn Kéo (xã Đồng Đăng), có mức đầu tư 1,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thaiholdings tài trợ; nhà văn hóa thôn Hải Yến (xã Công Sơn) và thôn Liên Hợp (xã Khuất Xá), mỗi nhà văn hóa có mức đầu tư 1 tỷ đồng do Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tài trợ; nhà văn hóa thôn Nà Sla và thôn Bản Lòa (xã Cao Lộc) có tổng mức đầu tư 1,95 tỷ đồng do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tài trợ.

Các đại biểu trao quà an sinh tặng các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Trước đó, ngày 18/10, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh xá Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân khó khăn ở địa bàn xã Khuất Xá.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” bằng những hành động cụ thể.”.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn cũng nhấn mạnh: "Đây là chuỗi sự kiện thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì nhân dân của Công an tỉnh Lạng Sơn; thể hiện sự sẻ chia, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.”

Trực tiếp giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Đại tá Vũ Thanh Tùng khẳng định, Công an tỉnh Lạng Sơn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy nhân dân làm trung tâm", tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội.

Các đại biểu trao quà an sinh theo chương trình "Gian hàng 0 đồng" tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Vũ Thanh Tùng đề nghị, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể CBCS Công an xã Khuất Xá phải quản lý, sử dụng hiệu quả công trình trụ sở mới; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

Đối với các công trình vừa khởi công, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và đơn vị thi công để bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm đưa vào phục vụ đời sống nhân dân.

Các đại biểu trồng cây tại khuôn viên trụ sở Công an xã Khuất Xá.

“Những công trình và hoạt động an sinh hôm nay là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp; thể hiện sự tiên phong gương mẫu đi đầu của Công an Lạng Sơn trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất của lực lượng CAND".- Đại tá Vũ Thanh Tùng khẳng định.

Chuỗi sự kiện khánh thành trụ sở Công an xã Khuất Xá và khởi công các công trình an sinh xã hội tại Lạng Sơn không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt vật chất mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng CAND với nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.