Công an làm việc với người xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa để đòi nợ

Clip người đàn ông xịt sơn để đòi nợ.

Ngày 2/11, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa một căn nhà trên đường Vườn Chuối.

Qua truy xét, công an xác định người thực hiện hành vi nói trên là Lê Doãn Quỳnh (sinh năm 1988, cư trú tại phường An Lạc).

Theo thông tin xác minh ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1/11, chị L.T.T.M. (sinh năm 1987) đi làm về căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.

Căn nhà bị xịt sơn.

Chị M. dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được nên nhờ hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do ổ khóa có vật lạ bên trong. Chị M. sau đó đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, làm rõ người liên quan.

Tại cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ (bà H. cho chị M thuê nhà - PV).

Theo lời khai ban đầu, giữa Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp. Vụ tranh chấp tuy đang được tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn thực hiện hành vi nói trên để gây sức ép đòi nợ.

Quỳnh lau chùi vết sơn, khắc phục hậu quả.

Công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân giải quyết tranh chấp vay mượn bằng thương lượng hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền; không dùng hành vi phá hoại tài sản, đe dọa, gây rối để ép trả nợ.

Người bị xịt sơn, tạt chất bẩn hoặc phá hoại tài sản cần lưu giữ hình ảnh, chứng cứ và kịp thời trình báo công an, tránh đối đầu hoặc trả đũa khiến vụ việc thêm phức tạp.