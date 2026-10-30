Công an làm việc với người tung tin 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 có khả năng vượt biên

Ngày 30/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa làm việc với ông N.Q.H. (50 tuổi, trú TPHCM) để làm rõ hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/10, ông H. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok cá nhân để livestream, đăng tải thông tin sai sự thật về hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (xã Diên Lâm, Khánh Hòa).

Cụ thể, ông H. cho rằng hai phạm nhân này đã trộm xe máy và di chuyển về hướng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, có khả năng vượt biên.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận những thông tin trên chỉ là tin đồn, chưa được kiểm chứng và bản thân tự cắt ghép video nhằm thu hút sự chú ý.

Lực lượng công an tổ chức vây bắt phạm nhân trốn Trại giam A2. Ảnh: Xuân Ngọc

Phòng An ninh mạng khẳng định thông tin về việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y là không có căn cứ. Tin đồn này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện manh mối về các đối tượng đang trốn chạy, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất và không tự ý tiếp cận hoặc đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, như Báo VietNamNet thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân đã bỏ trốn. Các phạm nhân gồm:

Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Hai phạm nhân Hồ Văn Tình và Lại Văn Toàn đang bị cảnh sát truy bắt. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang đi xe khách qua Quốc lộ 27C.

Tối 28/10, Võ Hoàng Duy bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Hiện, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã tiến sâu vào khu vực rừng núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm) để truy tìm, vây bắt hai phạm nhân trốn trại còn lại.