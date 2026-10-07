Công an làm việc với người tạo nhóm 'Những người ghét bố mẹ' trên mạng xã hội

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm việc với chị L.T.C (SN 2005, trú tại tỉnh Hưng Yên) để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tạo lập nhóm Facebook có tên “Nhóm những người ghét bố mẹ” có gần 1.000 thành viên tham gia.

Tại buổi làm việc, L.T.C cho biết, thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên. Theo trình bày của L.T.C, việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với chị L.T.C

Qua trao đổi, tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an, chị L.T.C đã nhận thức rõ hơn về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là những nhóm có tên gọi, nội dung mang tính tiêu cực, dễ tạo ra tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc hoặc gây tác động không tốt đến dư luận xã hội nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Chị L.T.C nhận thức việc tạo lập nhóm trên là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, chị L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải; đồng thời, cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự.

Sự việc là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên rằng mọi hành vi trên không gian mạng đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Mạng xã hội có thể là nơi chia sẻ, kết nối và trao đổi thông tin, nhưng không nên trở thành nơi để trút giận, công kích, xúc phạm hoặc cổ súy những suy nghĩ tiêu cực. Một nội dung được tạo ra trong vài phút có thể tồn tại, được sao chép, chia sẻ và tiếp cận bởi rất nhiều người trong thời gian dài.

Việc sử dụng mạng xã hội tưởng chừng đơn giản nhưng mỗi tài khoản, mỗi bài viết, mỗi lượt chia sẻ đều gắn với trách nhiệm của người sử dụng. Đặc biệt, đối với những người trẻ, cần hình thành thói quen nghĩ trước khi đăng, kiểm chứng trước khi chia sẻ và chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên mạng.