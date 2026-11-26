Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Tân Lợi đã kịp thời xác minh, làm rõ và mời làm việc một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc nghi vấn bắt cóc trẻ em tại địa phương, góp phần ngăn chặn thông tin gây hoang mang trong nhân dân.

Công an xã Tân Lợi làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an Tp.Đồng Nai.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lợi phát hiện tài khoản Facebook mang tên "P.N." đăng tải bài viết phản ánh việc 2 người đàn ông có hành vi dụ dỗ, đưa một bé gái đi học tại khu vực Thạch Màng, khiến người dân lo ngại về nguy cơ bắt cóc trẻ em.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, cán bộ công an xã đã xuống địa bàn xác minh. Kết quả, lực lượng công an xác định không xảy ra vụ việc nghi vấn bắt cóc trẻ em như nội dung bài viết đăng tải. Tiếp tục rà soát, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook là bà P.K.T. (trú tại xã Tân Lợi, Tp.Đồng Nai) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, bà P.K.T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Lợi khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; cần kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận, không phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Theo điểm c, khoản 2, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân và từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức.

Mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn.