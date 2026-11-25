Theo Công an TP Hải Phòng, liên quan đến vụ việc xảy ra vào chiều tối 24/11 tại xã Vĩnh Thuận, thu hút sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng, Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh T.T. (trú tại xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng), chủ tài khoản Facebook “Trịnh xxx”, để làm rõ các hành vi liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Trước đó, mặc dù Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về việc không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, bà T. vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ những nội dung không đúng về sự việc.

Bà Trịnh T.T. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).↵

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có xảy ra việc bắt cóc trẻ em hay không. Tuy nhiên, do tâm lý lo sợ và bức xúc nhất thời, bà đã đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật.

Hiện, Phòng An ninh mạng đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận, đặc biệt đối với những thông tin chưa được kiểm chứng.

Việc phát tán thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.