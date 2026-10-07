Công an làm việc với người lập nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ'

Theo trình bày của L.T.C., thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên.

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